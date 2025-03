Médio Oriente: Israel confirma ataque que deixou dois mortos no norte da Faixa de Gaza

O exército israelita confirmou hoje que um dos seus aviões atacou o norte da Faixa de Gaza, tendo o bombardeamento matado duas pessoas no bairro de Shujaiya, na capital de Gaza.

“Vários terroristas foram identificados a operar perto das tropas das FDI [Forças de Defesa de Israel] e a colocar um engenho explosivo no terreno, no norte de Gaza. Um avião da FAI [Força Aérea de Israel] atacou os terroristas para eliminar a ameaça”, afirmou o exército num breve comunicado.

Os dois mortos foram identificados pela imprensa local como Alaa Imad Aslim e Muhammad Subhi Aslim. Segundo o Centro de Informação Palestiniano, próximo do Hamas, os Aslims eram primos.

O ataque ocorreu na rua Al Mansoura, no leste da capital de Gaza, quando um ‘drone’ israelita lançou uma bomba sobre um grupo de pessoas.

No extremo sul da Faixa de Gaza, em Rafah, outro avião israelita bombardeou uma tenda para deslocados e duas pessoas ficaram feridas, segundo o Centro de Informação Palestiniano, citando fontes da Defesa Civil de Gaza.

Desde o início do cessar-fogo em Gaza, a 19 de janeiro, as forças israelitas mataram dezenas de palestinianos em ataques contra o que definem como “suspeitos”, perto das tropas, que permanecem estacionadas no sul do enclave e numa zona-tampão com cerca de um quilómetro de largura, ao longo da fronteira com Israel.