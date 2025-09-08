Médio Oriente: Israel ataca torre residencial de 12 andares em Gaza

O Exército israelita atacou hoje uma torre residencial de 12 pisos na Cidade de Gaza, após uma série de bombardeamentos contra os edifícios mais altos desde sexta-feira, alegando que são utilizados pelo grupo islamita palestiniano Hamas.
Em comunicado, as forças israelitas alegaram que os homens do Hamas “instalaram equipamento de recolha de informações, explosivos e postos de observação no edifício”.
O texto refere igualmente que os combatentes palestinianos “estão a operar numa área próxima do edifício” para realizar ataques contra as tropas israelitas posicionadas no local.
“As organizações terroristas em Gaza violam sistematicamente o direito internacional e utilizam cruelmente as instalações civis e a população como escudos humanos para as suas operações terroristas”, reiterou o Exército.
Segundo a agência espanhola Europa Press, ainda não há registo de vítimas do ataque.
As forças israelitas frisaram que, antes do ataque, tomaram “medidas para reduzir a possibilidade de causar danos a civis”, referindo-se à ordem de evacuação emitida pouco antes pelo porta-voz do Exército em língua árabe, Avichai Adrai, para os presentes no edifício e nas tendas adjacentes.
Adrai tinha indicado que o aviso envolvia um edifício situado na rua Gamal Abdelnaser da capital do território, mencionando que o ataque era justificado pela “presença de infraestruturas terroristas do Hamas dentro ou ao lado” da construção.
O Exército israelita anunciou na sexta-feira que iria iniciar “ataques de precisão” contra infraestruturas que representassem uma ameaça direta às suas tropas, especificando que estas torres residenciais estavam entre os principais alvos.
Israel iniciou o seu plano para a nova fase na guerra no enclave palestiniano, que prevê a ocupação da Cidade de Gaza, numa região apontada pela ONU como a mais afetada por uma situação de fome, e a deslocação forçada de centenas de milhares dos seus habitantes, gerando uma vaga de críticas internacionais e dentro do próprio país.
Segundo o Governo israelita, o objetivo é eliminar as últimas bolsas de resistência do Hamas e recuperar os 48 reféns que conserva na sua posse, dos quais se calcula que 20 estejam vivos, antes de entregar a gestão do território a entidades civis que não sejam hostis a Telavive.
A guerra em curso na Faixa de Gaza foi desencadeada por um ataque liderado pelo Hamas em 07 de outubro de 2023 no sul de Israel, onde fez 1.200 mortos, na maioria civis, e 251 reféns.
Em retaliação, Israel lançou uma ofensiva em grande escala no enclave palestiniano, que provocou acima de 64 mil mortos, na maioria mulheres e crianças, segundo as autoridades locais controladas pelo grupo islamita, destruiu a quase totalidade das infraestruturas do território e provocou um desastre humanitário sem precedentes na região.
No outro dia, vi um reels que me deixou a pensar... No vídeo mostrava duas pessoas numas escadas rolantes, em andamento. De repente, devido a uma falha...
Há momentos que se inscrevem na delicada fronteira entre o efémero e o memorável. O fim do verão é um deles: uma estação que se despede em tons dourados,...
AS: normalmente acabo com um PS, mas desta vez é ao contrário. Fica então aqui uma espécie de “Ant Scriptum”. Se são sensíveis, não leiam mais. Não leiam!...
O País está chocado. O Elevador da Glória, em Lisboa, despenhou-se contra um prédio levando a vida de 16 pessoas e deixando feridos outras tantas, algumas...
«Nunca mais!»
(abril de 1945), Cartazes de Sobreviventes do Campo de Concentração de Buchenwald (em várias línguas).
Em 1945, as tropas aliadas marchavam...
“Há uma grande desigualdade de acesso ao Ensino Superior. Reduzirmos as propinas é colocar toda a sociedade a pagar o ensino daqueles que tiveram o privilégio...
Quando uma direção partidária perde uma bússola ideológica (isto, assumindo que alguma vez a terá tido), o barco é guiado pelo sabor de uma interpretação...
DO FIM AO INFINITO
João Apolinário era um homem de condição baixa e má fama, um troglodita, e toda a gente tinha medo dele, mas também era muito amigo de um ilustre alemão...
Quando liderei o PSD Madeira / Partido da Autonomia, duas, três vezes ao ano percorria todos os Concelhos, Funchal incluído, para reunir com os Militantes....
A Região Administrativa Especial de Macau, ao extinguir os seus municípios e freguesias em 2001, deu uma lição de maturidade política que a Madeira tarda...
MELA- nome artístico de Mariana Gonçalves- foi a 10ª convidada do Madeira Soundscape
O calendário não podia ser mais emocionante: logo à 4.ª jornada da liga portuguesa, o Sporting recebe o FC Porto em Alvalade, este sábado, dia 30 de agosto, às 20h30. Duas equipas invictas,...
Uma colisão entre um comboio e um autocarro de dois andares a noroeste da Cidade do México, na madrugada de hoje, causou a morte de pelo menos oito pessoas...
Na Igreja de Nossa Senhora de Fátima, em Brentwood Park, Benoni, realizou-se, ontem, a Festa do Santíssimo Sacramento que constituiu uma profunda manifestação...
A combinação vencedora do sorteio de hoje do EuroDreams é composta pelos números 1 - 3 - 5 - 11 - 20 - 31 e pelo número de sonho 5.
Não se esqueça que o...
O Nacional informou esta segunda-feira que pondera dar falta de comparência ao duelo frente ao FC Porto, no Estádio do Dragão, agendado para o próximo...
A Junta de Freguesia de São Pedro abriu as candidaturas para as bolsas de estudo para o ano letivo 2025/2026, promovendo desta forma a igualdade de oportunidades...
A zona de check-in do Terminal 4 do aeroporto de Heathrow, em Londres, foi encerrada e evacuada na devido a um incidente relacionado com a possível presença...
No dia 6 de setembro, o ARTHub Madeira e o Art Center Caravel, no Funchal, transformaram-se num verdadeiro ateliê vivo, onde sustentabilidade e moda se...
O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, apelou hoje aos habitantes da Cidade de Gaza para que se retirem de imediato, numa fase em que os militares...
O JM e a Rádio JM FM, em parceria com o Canal NaMinhaTerra, promovem uma ronda de debates em preparação para as eleições autárquicas de 12 de outubro.
O primeiro-ministro francês, François Bayrou, perdeu hoje por ampla margem o voto de confiança que havia pedido na Assembleia Nacional, e deverá apresentar...