O ministro da Defesa israelita, Yoav Gallant, prometeu hoje responder “de forma decisiva” ao ataque de um drone reivindicado pelos rebeldes Huthi do Iémen, que matou uma pessoa em Telavive durante a noite.

“Tal como demonstrámos até agora, também desta vez o sistema de defesa e segurança [israelita] fará com que qualquer pessoa que tente prejudicar Israel ou enviar terroristas contra o país pague de forma decisiva e de surpresa”, afirmou Gallant, numa mensagem na rede social X.

O ataque com um drone contra Tel Aviv foi reivindicado pelos rebeldes huthis e aumentou as tensões no Médio Oriente, simultaneamente ameaçando estender a guerra na Faixa de Gaza a outras frentes.

“Temos de estar preparados para todos os cenários em todas as frentes. Temos de estar preparados com ações defensivas e ofensivas”, indicou Gallant, citado pela agência noticiosa EFE.

O ministro recordou que Israel já está em guerra há mais de nove meses nas “suas fronteiras norte e sul”, referindo-se ao conflito na Faixa de Gaza, que começou a 07 de outubro, e à intensa troca de tiros com o grupo xiita libanês Hezbollah, que teve início no dia seguinte.

O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu não comentou o assunto, mas fez por telefone uma “avaliação da situação de segurança com a participação dos chefes do aparelho de defesa”, segundo o seu gabinete.

O ataque matou o israelita nascido na Bielorrússia Yevgeny Ferder, de 50 anos, quando estilhaços atingiram a sua casa após a explosão do drone, ferindo outras oito pessoas.

O exército israelita confirmou que um drone Sammad-3, de fabrico iraniano, lançado do Iémen, atingiu o espaço aéreo de Telavive, perto da embaixada dos Estados Unidos, ao início da manhã.

Os alarmes de ataque aéreo não soaram devido a um “erro humano”, foi acrescentado.

“O Sammad-3 é uma arma iraniana que foi provavelmente melhorada para aumentar o seu alcance de voo. O Irão apoia, financia e arma os seus representantes na região, em Gaza, na Judeia e Samaria (Cisjordânia), no Líbano, na Síria e no Iémen”, afirmou o porta-voz do exército Daniel Hagari.

Os Huthis também afirmaram ter lançado um míssil balístico e três outros drones contra Telavive, que foram intercetados por baterias antiaéreas norte-americanas posicionadas na região antes de atingirem o espaço aéreo israelita, mas um quarto drone explodiu sobre a cidade.