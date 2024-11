O exército israelita anunciou hoje ter efetuado um ataque aéreo contra uma instalação do grupo xiita libanês Hezbollah no sul do Líbano, um dia após a entrada em vigor do cessar-fogo.

Em comunicado, o exército israelita afirmou ter “identificado atividades terroristas” numa “instalação utilizada pelo Hezbollah para armazenar ‘rockets’ de médio alcance no sul do Líbano” e ter “frustrado a ameaça” com um avião militar.

O cessar-fogo de 60 dias entre o Hezbollah e Israel entrou em vigor às 04:00 locais de quarta-feira (menos duas horas em Lisboa), após mais de um ano de combates que causaram pelo menos 3.823 mortos, a maioria desde o final de setembro.

Nos termos do acordo de cessar-fogo mediado pelos Estados Unidos e pela França, o exército israelita tem 60 dias para se retirar gradualmente do Líbano.

O Hezbollah deve também recuar para norte do rio Litani, a cerca de trinta quilómetros da fronteira, e desmantelar a sua infraestrutura militar entre a margem sul do rio e a fronteira com o norte de Israel.

A zona tampão será patrulhada por tropas libanesas e por forças de manutenção da paz da ONU.

Israel avisou a população para não regressar às zonas ainda ocupadas com tropas suas e afirmou que se reserva o direito de atacar o Hezbollah se o grupo xiita pró-iraniano violar os termos da trégua.

O Hezbollah, aliado do Irão, abriu uma frente de apoio ao Hamas contra Israel, no início da guerra na Faixa de Gaza, desencadeada a 07 de outubro de 2023 pelo ataque sem precedentes do movimento islamista palestiniano Hamas, que causou cerca de 1.200 mortos e 250 reféns, segundo as autoridades israelitas.

Israel retaliou com ataques aéreos e o conflito intensificou-se de forma constante durante quase um ano, resultando na morte de mais de 3.800 pessoas, muitas das quais civis, segundo as autoridades libanesas.

Os combates mataram mais de 70 pessoas em Israel, mais de metade das quais civis, bem como dezenas de soldados israelitas que combatiam no sul do Líbano.

A guerra na Faixa de Gaza, com quase 44.300 mortos, continua sem fim à vista.