O Egito colocou em alerta os seus hospitais e equipas médicas, principalmente nas cidades do norte do Sinai, para receber feridos e doentes da Faixa de Gaza após a entrada em vigor do cessar-fogo no enclave, prevista para domingo.

O vice-primeiro-ministro e ministro da Saúde do Egito, Husam Abdelghafar, visitou hoje vários centros de saúde na cidade de Al Arish, bem como o lado egípcio da passagem terrestre de Rafah, para supervisionar os preparativos para a sua reabertura.

Segundo um comunicado do seu departamento, o ministro foi informado sobre a “eficiência e capacidade do pessoal médico”, sobre as várias secções do hospital Shaykh Zwaid e outras instalações de saúde em Al Arish e Rafah, bem como sobre a presença de ambulâncias e equipamento suficientes no lado egípcio da passagem que liga o Egito a Gaza.

O ministro disse que a sua presença em Al Arish, acompanhado pela ministra da Solidariedade Social, Maya Morsi, ocorreu em cumprimento das “diretivas do Presidente (egípcio) Abdelfatah al Sisi para prestar todo o tipo de apoio sanitário aos (...) irmãos na Faixa de Gaza”.

O ministro egípcio dos Negócios Estrangeiros, Badr Abdelaty, confirmou hoje que a passagem de Rafah “estará em breve novamente operacional” e que as autoridades “estão a reabilitá-la para permitir a entrada de ajuda humanitária em Gaza” após a entrada em vigor do cessar-fogo.

A estação de televisão egípcia Al QaheraNews mostrou hoje imagens de longas filas de ambulâncias e camiões com ajuda humanitária no lado egípcio da passagem de Rafah.

Esta passagem era a única com Gaza não controlada por Israel até maio de 2024, altura em que o exército israelita ocupou o lado palestiniano da passagem.

Nos termos do acordo de cessar-fogo, o lado palestiniano da travessia passará a ser gerido por funcionários da Autoridade Nacional Palestiniana (ANP), que governa pequenas partes da Cisjordânia ocupada, sob supervisão técnica da União Europeia (UE), de acordo com um entendimento alcançado em 2005.