A companhia aérea britânica Easyjet anunciou hoje que vai retomar os voos para Telavive a partir de 01 de junho, dois dias após o anúncio de um acordo de cessar-fogo entre Israel e o movimento islamita palestiniano Hamas.

A companhia aérea prevê até 38 voos por semana de e para Telavive, com sete rotas para Londres, Genebra, Amesterdão, Milão, Berlim, Basileia e Nice.

“Sendo a primeira companhia aérea de baixo custo a voar para Israel, temos uma longa história no país”, comentou Ali Gayward, diretor da companhia para o Reino Unido e Israel.

A Easyjet anunciou em abril de 2024 que suspendia o serviço para Telavive “devido aos desenvolvimentos em Israel”.

Este anúncio segue-se ao da Lufthansa, o maior grupo europeu de transporte aéreo, que retomará os voos para Telavive a partir de 01 de fevereiro.

No entanto, a suspensão dos voos para Teerão, no Irão, e Beirute, no Líbano, será mantida, acrescentou o grupo alemão num comunicado de imprensa.

Depois de mais de um ano de impasse, as negociações indiretas sobre o conflito na Faixa de Gaza entre Israel e o movimento islamita palestiniano Hamas aceleraram no período que antecede a transferência de poder na Casa Branca, onde Donald Trump sucederá a Joe Biden na segunda-feira.

O acordo foi formalizado na quarta-feira à noite e prevê uma trégua a partir de domingo e a libertação de 33 reféns israelitas em troca de cerca de mil prisioneiros palestinianos.