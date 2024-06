O auditor estatal e provedor israelita, Matanyahu Englman, alertou hoje que o país “não está preparado para retirar a população” em caso de guerra no norte, face à tensão com a milícia xiita Hezbollah na fronteira com o Líbano.

Em comunicado na rede social X, Englman, cujas competências incluem, a auditoria e inspeção das atividades do executivo de Telavive, afirmou ter enviado uma carta ao primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu, a exigir “uma ação governamental unificada e ordenada” caso seja necessária a retirada de civis.

Em 19 de junho, num gesto ameaçador, o Hezbollah divulgou imagens de locais militares, comerciais e residenciais no norte de Israel captadas, segundo o grupo libanês, por um ‘drone’ de reconhecimento.

O aparelho aéreo não tripulado captou imagens de navios de guerra atracados no porto de Haifa, a terceira cidade mais habitada de Israel, instalações petroquímicas e depósitos de petróleo, bem como plataformas da “Cúpula de Ferro”, o sistema de defesa antiaérea israelita, e armazéns de montagem de componentes de mísseis.

O aviso do auditor, conforme aludido no comunicado sem mais detalhes, surge em resultado de discrepâncias na gestão do norte de Israel entre o ministro da Defesa, Yoav Gallant, e o colega do Interior, Moshe Arbel.

Israel e o grupo Hezbollah mantêm constantes trocas de tiros na fronteira com o Líbano desde o início do conflito na Faixa de Gaza, na Palestina, levantando receios de uma guerra aberta entre ambas as partes como a que ocorreu em 2006.

Na tarde de hoje, a milícia pró-iraniana lançou um ataque aéreo com ‘drones’ contra a base naval israelita em Naqoura, no extremo noroeste do país, sobre o qual o Exército de Telavive não prestou ainda informações.

Por outro lado, na noite de quarta-feira, a agência libanesa ANN relatou um ataque israelita contra um prédio de dois andares na cidade de Nabatieh (sul do Líbano), no qual 19 pessoas ficaram feridas.

Na última semana, as tropas israelitas realizaram manobras nas zonas montanhosas do norte para se prepararem para “várias ameaças” no caso de uma escalada significativa, segundo indicou um comunicado militar.

A rede de televisão Canal 12 também revelou na noite de quarta-feira que o Exército enviou tropas adicionais para zonas próximas da fronteira com o Líbano.

A nova tensão entre Israel e o Hezbollah resulta do ataque sem precedentes que o grupo islamita palestiniano Hamas realizou em solo israelita em 07 de outubro de 2023, deixando quase 1.200 mortos e levando mais de 200 reféns.

Após o ataque do Hamas, Israel desencadeou uma ofensiva em grande escala na Faixa de Gaza, que já provocou mais de 37 mil mortos, na maioria civis, e um desastre humanitário, desestabilizando toda a região.