Duas pessoas foram mortas hoje num ataque israelita contra o seu veículo no sul do Líbano, incluindo um colaborador das Nações Unidas de acordo com a missão internacional destacada no país, anunciou o Ministério da Saúde libanês.

A Força Interina das Nações Unidas no Líbano (UNIFIL), situada na fronteira com Israel, anunciou que uma das vítimas era funcionário de uma empresa de limpeza contratada pela missão e reiterou o apelo para o fim dos ataques contra civis.

Desde o início da guerra entre Israel e o movimento islamita palestiniano Hamas, em 07 de outubro na Faixa de Gaza, o grupo xiita libanês Hezbollah tem trocado diariamente tiros transfronteiriços com Israel, afirmando agir em apoio do seu aliado da Palestina.

“O ataque do inimigo israelita contra um carro em Naqoura fez dois mortos”, indicou o Ministério da Saúde. O canal al-Manar do Hezbollah acrescentou que se tratava de dois civis.

A UNIFIL, cuja sede fica em Naqoura, perto da fronteira com Israel, descreveu em comunicado que um “carro conduzido por um funcionário de uma empresa de limpeza” foi alvejado na estrada Tyre-Naqoura”, da sua agência.

“Os ataques contra civis constituem violações do direito internacional humanitário”, recordou a missão da ONU.

As duas vítimas são “um funcionário desta empresa e um primo, ambos de Naqoura”, disse à AFP uma fonte de segurança, sob anonimato. “O primo, residente num país africano, chegou ao Líbano há dois dias”, prosseguiu.

Os militares israelitas não se pronunciaram ainda sobre o ataque.

O Hezbollah afirmou num comunicado que lançou “salvas de ‘rockets’ Katyusha” contra três localidades no norte de Israel “em resposta aos ataques do inimigo israelita contra aldeias no sul”, incluindo Naqoura.

Israel argumenta que está a atacar as infraestruturas militares e os combatentes do movimento xiita no sul do Líbano e no leste do país.

Segundo a ONU, mais de 110 mil pessoas foram deslocadas no sul do Líbano devido a trocas de tiros transfronteiriços que fizeram 609 mortos, a maioria combatentes do Hezbollah, mas também 132 civis, segundo uma contagem da AFP.

Do lado israelita, 24 soldados e 26 civis foram mortos, de acordo com o Exército.