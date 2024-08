Uma base iraquiana que acolhe tropas dos Estados Unidos foi hoje alvo de um ataque com ‘rockets’, dias depois de uma ofensiva norte-americana ter matado quatro combatentes iraquianos pró-Irão, adiantaram fontes de segurança do Iraque.

“Foram lançados ‘rockets’ contra a base Ain al-Assad” na província de al-Anbar, na região ocidental do Iraque, disse fonte de segurança iraquiana à agência France-Presse (AFP).

Já o comandante de um grupo armado pró-Irão referiu que pelo menos “dois ‘rockets’ atingiram a base, numa altura em que os receios de uma conflagração regional aumentaram no Médio Oriente e levaram os Estados Unidos a reforçaram as suas forças militares.

O reforço militar norte-americano na região surge na sequência do assassínio atribuído a Israel do líder do Hamas e da morte, num ataque israelita, de um alto responsável do Hezbollah, que Teerão e o movimento libanês prometeram vingar.