Um ataque aéreo israelita matou vinte pessoas antes do amanhecer no campo de refugiados de Nousseirat, no centro da Faixa de Gaza, devastado por mais de sete meses de guerra, informaram o Hospital Al-Aqsa e testemunhas.

“Recebemos vinte mortos e vários feridos depois de um ataque aéreo israelita ter atingido uma casa pertencente à família Hassan no campo de Nousseirat”, declarou o Hospital Al-Aqsa em comunicado.

Segundo testemunhas, o ataque ocorreu a meio da noite, por volta das 3:00 da manhã (00:00 GMT).

O Exército israelita afirmou estar a verificar estes factos.

Desde o início, em 7 de maio, da ofensiva terrestre na cidade de Rafah, no extremo sul da Faixa de Gaza, os bombardeamentos e os combates intensificaram-se em torno de Nousseirat e, mais a norte, na cidade de Gaza e em Jabalia, onde o Exército israelita afirma estar a levar a cabo operações “direcionadas”.

Hoje, testemunhas relataram explosões e combates contínuos durante toda a noite em Jabalia.

No norte da Faixa de Gaza, ouviu-se fogo de artilharia na zona de Sheikh Zayed, enquanto no sul, na fronteira com o Egipto, testemunhas descreveram helicópteros israelitas a abrir fogo a leste da cidade de Rafah.

O hospital árabe Al-Ahli, na cidade de Gaza, informou igualmente que três pessoas tinham sido mortas e várias tinham ficado feridas num ataque aéreo israelita contra uma escola onde se encontravam abrigadas pessoas deslocadas na zona de Sheikh Zayed.