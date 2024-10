Pelo menos 145 mil crianças receberam no sábado a segunda dose da vacina contra a poliomielite no sul da Faixa de Gaza, confirmou a Agência das Nações Unidas de Assistência aos Refugiados da Palestina no Próximo Oriente (UNRWA).

Sábado marcou o arranque da segunda fase da campanha de imunização nesta parte do enclave para crianças com menos de 10 anos.

Além disso, “119.000 crianças com idades entre os dois e os 10 anos” receberam uma dose com um suplemento de vitamina A para aumentar a sua resistência à doença, informou a UNRWA na rede social X (antigo Twitter).

As imunizações fazem parte de uma nova ronda de vacinas para crianças durante o mês de outubro, que começou na segunda-feira, no centro de Gaza, com a vacinação de cerca de 93.000 crianças e durou cerca de quatro dias.

De 19 a 22 de outubro, a campanha de vacinação prosseguirá no sul de Gaza, deslocando-se depois para o norte, entre 23 e 25 de outubro, “se as condições o permitirem”, disse à EFE Jonathan Crickx, responsável pela comunicação da Unicef na Palestina.

As condições no norte, com uma intensa ofensiva israelita que já matou mais de 500 pessoas em apenas duas semanas - 70 só na noite passada, com um violento ataque em Beit Lahia - levantam a possibilidade de as pausas humanitárias para vacinação não serem respeitadas.

A primeira ronda de vacinação teve lugar entre 01 e 12 de setembro e as organizações responsáveis, incluindo a Unicef, a Organização Mundial de Saúde (OMS) e a UNRWA, conseguiram imunizar cerca de 559.000 crianças, o que corresponde a 90% das crianças com menos de 10 anos em Gaza.

A organização estima que existam entre 600.000 e 620.000 crianças com menos de 10 anos em Gaza, pelo que, embora tenham atingido o seu objetivo inicial de 90% de vacinação em setembro, pretendem atingir 590.000 nesta nova ronda.

O primeiro caso de poliomielite foi detetado em agosto num bebé de 10 meses, que sofreu paralisia, o que motivou esta campanha de imunização contra uma doença que estava erradicada em Gaza há 25 anos.