Maduro aumenta salário mínimo na Venezuela para 130 dólares

O Presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, anunciou na quarta-feira um aumento do salário mínimo íntegro (com subsídios incluídos), que passou de 100 para 130 dólares mensais (121,30 euros), abaixo do valor exigido pelos funcionários públicos.

“Decidir aumentar o rendimento mínimo íntegro dos trabalhadores a 130 dólares, indexado [ao valor cambial do dólar]”, anunciou Nicolás Maduro.

O anúncio foi feito na Praça Bicentenário, do palácio presidencial de Miraflores, em Caracas, no âmbito das celebrações do Dia do Trabalhador, no dia em que milhares de chavistas e opositores saíram às ruas da capital, uns para exigir aumentos salariais e outros denunciando que sobrevivem com “salários de miséria”.

“Que tenha um impacto [positivo] crescente na capacidade dos trabalhadores, o que significa que, este ano, entre janeiro e maio, tivemos um aumento de 86% no rendimento mínimo íntegro”, disse Nicolás Maduro.

Em 15 de janeiro, Nicolás Maduro aumentou o salário mínimo dos funcionários públicos venezuelanos para 100 dólares mensais (93,30 euros).

O anúncio foi feito na Assembleia Nacional durante o ato anual de apresentação de “memória e contas” correspondente ao ano de 2023.

Nicolás Maduro recordou que em 2022 criou um bónus de guerra económica de 40 dólares (37,33 euros), precisando que esse bónus passará a ter o valor de 60 dólares (56,00 euros) e que o subsídio de alimentação será de 40 dólares (37,33 euros).