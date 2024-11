As chamadas silenciosas, telefonemas em que ninguém responde do outro lado, podem ser mais perigosas do que aparentam. As autoridades portuguesas têm alertado para um aumento alarmante das fraudes por telefone, incluindo na Madeira.

As fraudes telefónicas costumam seguir um padrão semelhante: em primeiro lugar, o criminoso faz uma chamada inicial para confirmar que o número está ativo. Depois dessa confirmação, a vítima recebe um novo telefonema, desta vez com uma oferta ou uma ameaça convincente.

No caso mais comum, também relatado na Madeira, a vítima recebe uma chamada em inglês a informá-la de que tem em seu nome uma carteira de criptomoedas inativa, com uma grande soma de dinheiro que está prestes a expirar. Para evitar que isso aconteça e que fique sem o dinheiro, deve agir de imediato.

A urgência da situação e a crença de que podem aceder a uma soma elevada e inesperada levam as vítimas a seguirem as instruções dos criminosos sem tentarem comprovar a veracidade da história. A transferência do dinheiro é normalmente feita para uma conta controlada pelos próprios golpistas, muitas vezes sob a promessa de que o valor será devolvido ou protegido – o que nunca acontece.

O que é o vishing?

Esta fraude é conhecida por “vishing”, um forma de phishing por voz, que ocorre – como o nome indica - através de chamadas telefónicas. Ao contrário de outros métodos de phishing, como o uso de e-mails falsos ou de mensagens de texto (chamado “smishing”), o vishing procura convencer a vítima a partilhar informações confidenciais ou a fazer transferências monetárias através de uma chamada telefónica. O criminoso finge ser um representante de uma entidade reputada, como um banco ou uma agência governamental, e usa táticas de pressão psicológica para obrigar a vítima a agir sem demora.

O que fazer para se proteger do phishing e de outras fraudes semelhantes?

A proteção contra fraudes telefónicas e outros tipos de phishing requer uma conjugação de vigilância, prudência e tecnologia. Mantenha-se atento e siga estas dicas para se proteger:

1. Use uma VPN para proteger a sua navegação online: embora as VPN não protejam diretamente contra fraudes telefónicas, ajudam a manter a sua navegação e informações pessoais seguras quando está online, o que dificulta que os criminosos tenham acesso aos seus dados pessoais.

2. Nunca partilhe informações pessoais ao telefone: se receber uma chamada inesperada a pedir informações como números de conta, palavras-passe ou dados de pagamento, termine a chamada de imediato. Em vez disso, ligue para a entidade que está supostamente envolvida, através de um número oficial.

3.Verifique sempre a origem da chamada: se receber uma chamada suspeita, procure verificar a identidade da pessoa ou da entidade que está por trás dela. As empresas legítimas nunca lhe pedem para partilhar informações confidenciais ou transferir dinheiro por telefone sem aviso.

4. Esteja atento a pedidos urgentes: a pressão para agir rapidamente é uma tática comum usada pelos criminosos. Seja cético em relação a qualquer pedido que exija que tome medidas imediatas, sem ter tempo de pensar ou verificar os factos.

5. Denuncie atividades suspeitas: se receber uma chamada fraudulenta, denuncie-a às autoridades competentes, como a Polícia de Segurança Pública ou o Gabinete de Cibercrime do Ministério Público.

Outros tipos de phishing a que deve estar atento

Além do vishing, existem outros tipos de phishing, como o que ocorre através de e-mails fraudulentos que parecem vir de fontes confiáveis, como bancos ou serviços de entrega. Esses e-mails incluem muitas vezes ligações para sites falsos que imitam páginas legítimas, onde as vítimas são incentivadas a introduzir as suas credenciais de início de sessão ou dados bancários.

O smishing, por outro lado, é um tipo de fraude que utiliza mensagens de texto. As mensagens fraudulentas tentam convencer a vítima a clicar numa ligação ou a responder com informações pessoais. Da mesma forma que o vishing, o smishing pode ser altamente convincente e é uma tática popular entre os criminosos cibernéticos.

O Centro Nacional de Cibersegurança resumiu os riscos destas práticas e qual o comportamento a adotar para não se ser burlado. Como referimos anteriormente, é importante manter a vigilância perante qualquer chamada ou mensagem suspeita. E, de preferência, usar uma rede privada virtual (VPN) para proteger o acesso aos seus dados pessoais online.