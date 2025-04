A Ucrânia acusou hoje a Rússia de ter aumentado o uso de armas químicas na linha da frente, em violação do direito internacional, provocando a morte de vários soldados.

“Regista-se um aumento de incidentes com munições de gás tóxico ao longo de toda a linha da frente, em particular perto da povoação de Shcherbaki, na região de Zaporijia”, disse o serviço de inteligência militar (GUR, na sigla em ucraniano).

As forças russas usam ‘drones’ para lançar sobre posições ucranianas granadas que contêm um gás que “provoca danos nas mucosas e no sistema respiratório” de quem o inala, de acordo com o GUR.

“A exposição [ao gás] sem equipamento de proteção pode ser letal”, disse a secreta militar ucraniana num comunicado citado pela agência de notícias espanhola EFE.

O GUR disse, sem especificar, que vários soldados ucranianos foram mortos pelo lançamento de granadas com gás tóxico pelo exército russo.

“Os peritos estão a trabalhar para identificar o composto químico exato utilizado nestas munições”, acrescentou.

A Rússia invadiu a Ucrânia em 24 de fevereiro de 2022, dando início a uma guerra que causou um número de vítimas ainda por determinar e a destruição de muitas infraestruturas ucranianas.