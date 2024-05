Israel: Mais de uma dezena de mortos em Gaza após bombardeamento

Mais de uma dezena de palestinianos morreram hoje na sequência de ataques aéreos e de artilharia israelita em zonas do norte e do sul da Faixa de Gaza, indica a agência Wafa.

Pelo menos seis habitantes de Gaza foram mortos durante a noite em bombardeamentos israelitas na cidade de al-Zahraa, a norte do campo de Nuseirat, no centro da Faixa de Gaza, enquanto as equipas de salvamento encontraram mais três corpos sem vida após ataques idênticos no noroeste do campo, acrescenta a agência noticiosa palestiniana Wafa, controlada pelo Hamas.

Na zona sul de Khan Younis, um cidadão de Gaza foi morto e várias pessoas ficaram feridas em bombardeamentos israelitas na zona de Qaa al Qurain, a sudeste da cidade.

“As zonas de Bani Suhaila, Abbasan e Khuzaa, a leste da cidade, foram igualmente alvo de bombardeamentos pesados por parte dos aviões de guerra israelitas”, declarou a Wafa, sem se referir a eventuais vítimas.

Na cidade de Gaza, pelo menos duas pessoas foram mortas no bombardeamento de um edifício residencial da família Ishteiwi, no bairro de al-Zaytun, no sul da cidade, que, segundo a mesma fonte, deixou vários corpos sob os escombros.

O Exército israelita afirmou hoje ter atacado grupos de milícias armadas, bem como infraestruturas e túneis no centro do enclave palestiniano, onde, segundo o Ministério da Saúde de Gaza, controlado pelo Hamas, já morreram mais de 34.500 pessoas.

Em comunicado, o Exército afirmou ter sido atacado na quarta-feira por “vários lançamentos em direção às tropas” também na zona central, o que provocou um ataque aéreo em resposta e um ataque de artilharia contra “a abertura de um túnel operacional e um posto de lançamento de morteiros”, detalha o texto.