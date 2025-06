Israel/Irão: Presidente turco promete a Teerão apoio em negociações para pôr fim à guerra

O Presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, prometeu hoje ao ministro dos Negócios Estrangeiros do Irão, Abas Araqchi, que fará o possível para apoiar novas negociações entre Teerão e Washington e pôr fim à guerra no Médio Oriente.

Erdogan recebeu Araqchi à margem de uma cimeira dos membros da Organização para a Cooperação Islâmica (OCI), realizada em Istambul, informou num comunicado à imprensa a presidência turca.

Os líderes avaliarão a situação criada pelos conflitos entre Israel e Irão, iniciados por um ataque israelita em 13 de junho, que já causou mais de 400 mortes no Irão e 24 em Israel, incluindo civis.

Erdogan disse ao seu interlocutor que a Turquia mantêm uma postura prudente diante dos ataques de Israel em Gaza, Líbano, Síria e Irão e utilizou os seus contactos diplomáticos para pôr fim aos conflitos, com a convicção de que a região não pode suportar uma nova guerra e é necessário conter Israel e participar das negociações para resolver a disputa sobre o programa nuclear iraniano.

Ancara está disposta a fazer todo o possível para facilitar esse processo, afirmou.

O Presidente francês, Emmanuel Macron, afirmou hoje que os europeus vão “acelerar as negociações” com o Irão para “sair da guerra e evitar perigos ainda maiores”, após uma chamada com o Presidente iraniano, Masoud Pezeshkian.

Todas estas declarações surgiram após uma reunião na sexta-feira, em Genebra, entre os chefes da diplomacia de França, Reino Unido e Alemanha, mais a Alta Representante para os Negócios Estrangeiros da União Europeia (UE), Kaja Kallas, com o ministro dos Negócios Estrangeiros iraniano, Abbas Araqchi, e a sua equipa.

Araqchi sublinhou que tinha manifestado aos seus interlocutores a vontade de realizar uma nova reunião num futuro próximo, mas Teerão acaba por condicionar as negociações à cessação das agressões por parte de Israel, algo a que Israel se opõe.