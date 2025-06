A polícia iraniana anunciou hoje a detenção de 24 pessoas acusadas de espionagem para Israel e de atentarem contra a imagem do Irão, noticiou a agência de notícias Tasnim.

“Vinte e quatro indivíduos que espiavam para o inimigo sionista, online e offline, e tentatavam perturbar a opinião pública, bem como manchar e destruir a imagem do sistema sagrado da República Islâmica do Irão, foram presos”, declarou o comandante da polícia do oeste de Teerão, Kiumars Azizi.

Israel lançou um ataque contra o Irão no dia 13 de junho, alegando ter informações de que Teerão se aproximava do “ponto de não retorno” para obter uma bomba atómica.