Israel concordou com cessar-fogo, decisão cabe agora ao Hamas dizem os EUA

Israel aceitou genericamente um acordo de cessar-fogo em Gaza e libertação de reféns, cabendo agora ao Hamas concordar com a proposta, disse hoje um alto funcionário da administração norte-americana.

Os israelitas aceitaram um princípio de acordo, que inclui o cessar-fogo de seis semanas em Gaza, bem como a libertação pelo Hamas dos reféns considerados vulneráveis, incluindo doentes, feridos, idosos e mulheres, disse o responsável, citado pela agência Associated Press.

“Os israelitas subscreveram basicamente os elementos do acordo”, disse o funcionário. “Neste momento, a bola está no campo do Hamas e nós continuamos a insistir tanto quanto possível”, acrescentou.

O dirigente pediu anonimato aos jornalistas porque não estava autorizado a discutir publicamente os detalhes das negociações de cessar-fogo em curso.

Desde 07 de outubro, data do ataque do movimento extremista islâmico Hamas a Israel que Gaza tem sido palco de violentos confrontos, com uma invasão de tropas de israelitas para tentar resgatar as dezenas e reféns que ainda se encontram presos.