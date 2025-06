Irão está a atacar Israel

A capital de Israel está sob fogo do Irão, o contra-ataque prometido pelo regime de Teerão, na sequência da ofensiva militar israelita com bombardeamentos a instalações militares e nucleares que mataram vários altos oficiais iranianos, bem como cientistas e outros civis.

Conforme os diretos das televisões, em todo o mundo, mísseis iranianos já estão a causar danos e as sirentes tocam em Telavive, para que a população se abrigue.

A agência noticiosa oficial iraniana IRNA atualizou o balanço de vítimas dos ataques israelitas contra o Irão, para 18 mortos e 35 feridos.

“Onze locais na província do Azerbaijão Oriental foram alvos de brutais ataques aéreos do regime sionista”, informou a IRNA, citando as autoridades locais.

Anteriormente, o Crescente Vermelho tinha reportado a morte de pelo menos 11 pessoas, incluindo quatro crianças, bem como ferimentos em 121, em 12 províncias do Irão, devido aos bombardeamentos israelitas.