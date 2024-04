”Violação de normas”. Terá sido este o motivo que ditou a apreensão do MSC Aries, com bandeira portuguesa, no Estreito de Ormuz.

A informação foi avançada numa conferência de imprensa pelo porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros iraniano, Nasser Kanani.

”O navio foi direcionado para águas territoriais iranianas devido à violação dos regulamentos marítimos internacionais e à falta de resposta às autoridades iranianas”, declarou, aditando que o navio “pertence ao regime sionista”, estando a ser “pertence ao regime sionista”.

Não obstante o sucedido, o responsável atestou que o irão não está contra a ”livre navegação” no Estreito de Ormuz, mas está “a vigiar todo o tráfego nesse estreito estratégico no âmbito da proteção dos seus interesses nacionais e soberania territorial e tem controlo total e responsável de todos os elementos de entrada e saída.