Invulgar terramoto de 4,8 na escala de Richter sacode costa leste dos EUA

Um invulgar terramoto de magnitude 4,8 na escala de Richter sacudiu hoje a costa leste dos EUA, atingindo desde as regiões de Nova Iorque e Filadélfia até à zona rural de Nova Inglaterra, reportaram as autoridades.

Mais de 42 milhões de pessoas podem ter sentido o sismo registado a meio da manhã, com epicentro em Nova Jérsia, de acordo com o Serviço Geológico dos EUA, numa região onde os abalos não são habituais.

O tremor de terra não provocou feridos ou danos materiais, apesar de 30 pessoas terem sido deslocadas quando as autoridades evacuaram três casas multifamiliares em Newark, Nova Jérsia, para verifica se havia danos.

As autoridades de toda a região inspecionaram ainda pontes e outras infraestruturas importantes e alguns voos foram desviados ou sofreram atrasos.

Os terramotos são bastante menos comuns na costa leste dos EUA do que no Oeste, motivo pelo qual muitas pessoas ficaram assustadas, mas outras reagiram com sentido de humor e aproveitaram imediatamente o ‘fenómeno’ para favorecer o negócio.

Cerca de duas horas após o abalo, uma loja turística de Nova Iorque já tinha colocado à venda t-shirts com a inscrição “Eu Sobrevivi ao Terramoto de Nova Iorque”, ao preço de 10 dólares (9,22 euros), vendendo 60 unidades em pouco tempo, de acordo com o proprietário do estabelecimento.

O acontecimento também viralizou através de memes na internet e até o icónico Empire State Building ‘alinhou’ nas brincadeiras, replicando na rede social X uma das frases mais repetidas na cidade neste momento: “I AM FINE” (estou bem).