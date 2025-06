Índia: Pelo menos uma pessoa sobreviveu ao desastre aéreo

Pelo menos uma pessoa sobreviveu ao desastre aéreo de hoje em Ahmedabad, na Índia, e está a receber tratamento hospitalar, disse uma fonta polícia à comunicação social.

Canais televisivos indianos divulgaram imagens em que se vê um homem que afirmam ser um sobrevivente do acidente com o voo AI171 da companhia Air India, que se despenhou com 242 pessoas a bordo, incluindo sete de nacionalidade portuguesa.

O chefe da polícia da cidade do noroeste da Índia, G.S. Malik, confirmou o resgate de uma pessoa com vida que estava sentada no banco 11A do aparelho, um Boeing 787-8, que se despenhou .

As equipas de socorro recuperaram 204 corpos do local do acidente do voo da Air India com destino a Londres que se despenhou hoje em Ahmedabad, no noroeste da Índia, anunciou a polícia local.

“Recuperámos 204 corpos e 41 pessoas estão atualmente a ser tratadas”, disse G.S. Malik à agência de notícias France-Presse (AFP).

O canal indiano NDTV noticiou que pelo cinco pessoas morreram e várias ficaram feridas depois de o avião se ter despenhado contra uma residência de estudantes de Medicina.

As vítimas mortais em terra são quatro estudantes universitários e um médico residente do BJ Medical College, que se encontravam no edifício no momento do impacto, informou a NDTV, segundo a agência de notícias espanhola EFE.

O acidente ocorreu por volta da hora do almoço.

O avião despenhou-se com os depósitos chios de combustível, dado que acabara de descolar do aeroporto de Ahmedabad, uma cidade com mais de cinco milhões de habitantes no noroeste da Índia.

O aparelho da Air India que fazia a ligação entre Ahmedabad e Londres, transportava 242 pessoas, incluindo 230 passageiros e 12 tripulantes.

Sete portugueses figuram na lista de passageiros, segundo a Air India, bem como 169 indianos, 53 britânicos e um canadiano.