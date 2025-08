Um incidente elétrico no norte de França obrigou hoje ao cancelamento de pelo menos 17 comboios Eurostar e está a provocar atrasos na circulação que podem chegar a duas horas, informou a empresa.

O incidente ocorreu entre Moussy e Longueil, no norte de França.

No local encontram-se equipas para “fazer o diagnóstico e proceder às reparações”, informou à AFP a SNCF Réseau, gestora da rede ferroviária em França, referindo-se a um “problema na catenária”.

Pelo menos 17 comboios Eurostar entre Paris e as cidades de Londres, Bruxelas e Amesterdão foram cancelados. Dois comboios Paris-Bruxelas e Bruxelas-Paris que partiram durante a manhã voltaram para as estações de origem, de acordo com a empresa franco-britânica.

As equipas da SNCF implementaram itinerários alternativos através da linha clássica.

A SNCF Réseau não soube dizer quantos comboios estavam atrasados ou cancelados às 14:00 de Paris (13:00 em Lisboa).

A empresa previa que o tráfego por TGV (alta velocidade) fosse retomado durante a tarde, numa única via nos dois sentidos, contando que as perturbações durassem “até o último comboio” de hoje.

As obras previstas na rede serão realizadas durante a noite “para que o tráfego possa ser retomado nas duas vias assim que os primeiros comboios circularem” na terça-feira de manhã, prevê a empresa.