Pelo menos duas pessoas morreram e muitas ficaram gravemente feridas nos incêndios florestais que deflagram no condado norte-americano de Los Angeles, no estado da Califórnia, e que já destruíram mais de 1.000 habitações, segundo as autoridades.

“Infelizmente, temos duas mortes de civis, cuja causa é desconhecida nesta fase, e temos numerosos feridos graves”, declarou o chefe dos bombeiros do condado de Los Angeles, Anthony Marrone.

Os incêndios estão a deflagrar nos arredores de Los Angeles, alimentados pelos ventos fortes do furacão Santa Ana, forçando os residentes a fugir das suas casas em chamas.

Os ventos quentes de Santa Ana, típicos dos invernos californianos, deverão atingir hoje os 160 quilómetros hora, o que poderá fazer com que as chamas se espalhem muito rapidamente e representem um “perigo mortal”, segundo o serviço meteorológico dos Estados Unidos (NWS).

O Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, ordenou hoje o destacamento de meios federais terrestres e aéreos de combate a incêndios para ajudar as autoridades locais na Califórnia, incluindo quatro aviões-tanque, 10 helicópteros de combate a incêndios e dezenas de carros de bombeiros prontos a ser utilizados.

A Casa Branca informou que se encontra em contacto com o governador da Califórnia, Gavin Newsom, com a presidente da Câmara de Los Angeles, Karen Bass, e com os condados afetados.

Biden encontra-se hoje na Califórnia, onde estava prevista a sua presença num evento na terça-feira, que foi cancelado devido aos incêndios.

Milhares de bombeiros estão a combater pelo menos três incêndios separados na área metropolitana da Califórnia (oeste dos Estados Unidos), desde a costa do Pacífico até Pasadena, mas os ventos ciclónicos estão a dificultar o combate.

“Estamos a dar prioridade à vida em detrimento de tudo o resto”, disse o xerife do condado de Los Angeles, Robert Luna.

O chefe dos bombeiros do condado informou que cerca de 500 efetivos estão a trabalhar no incêndio em Altadena e Pasadena, cuja origem é desconhecida e sobre a qual já foi aberta uma investigação.

Pelo menos um bombeiro ficou ferido no combate às chamas, segundo os meios de comunicação social norte-americanos.

As autoridades norte-americanas informaram que estão sob ordens de evacuação zonas com cerca de 70.000 residentes, tendo sido destruídas mais de 1.000 casas, enquanto mais de 28.000 estruturas encontram-se sob ameaça.

O incêndio Eaton deflagrou na terça-feira à noite no norte do condado de Los Angeles, e, em poucas horas, queimou 809 hectares e destruiu centenas de casas, acrescentou o chefe dos bombeiros do condado de Los Angeles.

O incêndio de Palisades, que continua fora de controlo e é o maior ativo até agora, destruiu mais de 1.000 estruturas e continua a crescer, afirmou Marrone.

Os incêndios devastadores estão a “levar a capacidade dos serviços de emergência ao limite”, reiterou a chefe dos bombeiros da cidade, Kristin Crowley.

Um quarto incêndio declarado esta manhã ameaça hoje a metrópole, que viveu a sua pior noite em décadas, ao mesmo tempo que as equipas de salvamento trabalhavam contra o relógio para conter o avanço das chamas sob uma tempestade de vento de até 160 quilómetros por hora.

O incêndio de Woodley devastou cerca de 31 hectares, impulsionado pelos ventos fortes e a sua localização, entre o grande incêndio de Palisades e outro em Hurst, o que agravou a situação de emergência na cidade, segundo o Departamento de Proteção contra Incêndios da Califórnia, conhecido como Cal Fire.

Mais de 180.000 clientes ficaram sem eletricidade no sul da Califórnia, a grande maioria dos quais no condado de Los Angeles, de acordo com a plataforma PowerOutage.us, que regista os cortes de energia nos Estados Unidos.

A distribuidora de eletricidade Southern California Edison cortou a eletricidade a cerca de 120.000 clientes em seis condados do sul da Califórnia, devido a preocupações de segurança decorrentes de ventos fortes e do risco de incêndios florestais.

Outros 440.000 clientes poderão enfrentar cortes semelhantes, dependendo das condições climatéricas, informou a empresa de serviços públicos.

Em todo o estado, mais de 320.000 clientes ficaram sem eletricidade na manhã de hoje.

A casa da vice-presidente Kamala Harris, em Los Angeles, foi incluída numa das zonas de evacuação, embora estivesse desocupada na altura, segundo um porta-voz.