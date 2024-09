A presidente da Comissão Europeia expressou hoje solidariedade para com Portugal devido aos incêndios que estão a lavrar no distrito de Aveiro, agradecendo a disponibilização de aeronaves por Espanha, Itália, Grécia e França.

“A União Europeia (UE) está com Portugal enquanto o país tenta debelar grandes incêndios. Vamos mobilizar urgentemente oito aviões de combate a incêndios através do Mecanismo Europeu de Proteção Civil para ajudar os profissionais no terreno”, escreveu Ursula von der Leyen na rede social.

A presidente do executivo comunitário agradeceu também a “rápida reação” de Espanha, Itália, França e Grécia para ajudar Portugal: “Isto é a solidariedade da UE no seu melhor”.