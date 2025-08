Um homem acendeu o seu cigarro com a chama do Soldado Desconhecido sob o Arco do Triunfo, em Paris, situação que causou controvérsia nas redes sociais e levou o Governo francês a avançar com uma ação judicial.

“Estou a contactar imediatamente o Ministério Público de Paris para garantir que este indivíduo é encontrado e que são impostas sanções exemplares”, anunciou Patricia Mirallès, ministra delegada para a Memória e Assuntos dos Veteranos, na rede social X.

“A memória da França não pode ser desrespeitada impunemente”, enfatizou.

Isto é um “insulto aos nossos mortos, à nossa história, à nossa nação”, lamentou Patricia Mirallès.

O túmulo do Soldado Desconhecido está localizado sob o Arco do Triunfo desde 11 de novembro de 1920, em memória dos soldados que morreram pela França durante a Primeira Guerra Mundial. Uma chama eterna arde ali desde 1923.

No vídeo, um homem agacha-se perto da chama do Soldado Desconhecido, sob o Arco do Triunfo, para acender um cigarro e depois sai calmamente, observado por alguns turistas.

Esta filmagem foi hoje partilhada por várias contas no X, incluindo o Sindicato dos Gestores de Segurança Interna.

A agência France-Presse (AFP) noticiou que não conseguiu localizar imediatamente a origem exata deste vídeo, que gerou indignação entre a extrema-direita da classe política francesa.

O jornal conservador Le Figaro afirma que a cena foi filmada por um turista letão de passagem por Paris “na segunda-feira, 04 de agosto, pouco antes das 21:00 (20:00 em Lisboa), e publicada pela primeira vez na rede social TikTok imediatamente a seguir, antes de ser amplamente partilhada” no X.

“Não parecia estar embriagado ou sob o efeito de drogas. Pelo contrário, estava claramente consciente do que estava a fazer e orgulhoso por o ter feito”, frisou a pessoa que se identificou como autora do vídeo ao Le Figaro.