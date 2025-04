Governo Trump processa Maine por permitir pessoas transgénero no desporto feminino

A procuradora-geral dos Estados Unidos, Pam Bondi, anunciou hoje uma ação judicial contra as autoridades estaduais do Maine, por continuarem a permitir pessoas transgénero no desporto feminino.

Este tema já tinha resultado numa batalha de palavras em 21 de fevereiro na Casa Branca, entre o Presidente republicano Donald Trump e a governadora democrata do Maine (nordeste), Janet Mills.

“Vejo-vos em tribunal”, vincou Janet Mills após uma discussão tensa, desafiada por Donald Trump a dizer se cumpriria a sua ordem executiva de 05 de fevereiro, autorizando as agências federais a cortar o financiamento às escolas que permitem que atletas transgénero joguem em equipas femininas.

“Hoje, o Departamento de Justiça anunciou uma ação civil contra o Departamento de Educação do Maine”, frisou Bondi, em conferência de imprensa, acusando o Estado de “discriminar as mulheres ao não as proteger nos desportos femininos”.

“O que queremos é uma ordem judicial que exija que parem com isso”, sublinhou, referindo-se à participação de pessoas transgénero em desportos femininos.

“O meu governo e o procurador-geral do Maine defenderão vigorosamente o nosso Estado contra os procedimentos anunciados hoje pelo Departamento de Justiça”, garantiu Janet Mills, em comunicado.

“A questão não é apenas quem pode participar numa competição desportiva, mas também se um presidente pode usar a coação para impor a sua vontade, sem respeitar o Estado de Direito que rege a nossa nação. Acredito que não pode”, acrescentou.

A governadora disse ainda esperar que este caso “sirva de aviso para todos os estados”.

“O Maine pode ser o primeiro a incorrer na ira do governo federal desta forma, mas não será o último”, alertou o governadora.

Outros estados potencialmente visados por um procedimento semelhante incluem o Minnesota (norte) e a Califórnia (oeste), que já foram alertados para o assunto, especificou a procuradora-geral norte-americana.

Os direitos dos transgéneros são uma questão importante nas guerras sociais que dividem os Estados Unidos.

Desde que regressou ao poder, em 20 de janeiro, Donald Trump intensificou os seus ataques contra pessoas transgénero, com decretos relacionados em particular com as forças armadas, competições desportivas e prisões, e declarações chocantes.