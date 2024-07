França: Lágrimas, apreensão e alguns gritos de “roubo” na sede do RN perante projeções

Os militantes da União Nacional (Rassemblement National, em francês) que se deslocaram hoje ao pavilhão onde está a decorrer a noite eleitoral do partido reagiram com silêncio e lágrimas às primeiras projeções, com alguns a considerarem que se trata de “um roubo”.

Na sala principal do pavilhão Chesnaye du Roi, no sudeste de Paris, onde está a decorrer a noite eleitoral da União Nacional, a maioria dos militantes presentes reagiu com silêncio quando, às 20h00 (19h00 de Lisboa), foram divulgadas as primeiras projeções televisivas que indicam que o partido ficou em terceiro lugar nestas legislativas, contrariando as sondagens que lhes davam a vitória.

Depois, alguns militantes começaram a chorar, enquanto outros diziam apenas “é impressionante” ou “é um roubo incrível”. A maioria tinha bandeiras de França na mão - que tinham sido distribuídas pela organização -, mas ninguém as agitou quando as projeções foram divulgadas.

À Lusa, uma das militantes que chorava manifestou-se “muito desiludida” com os resultados, que atribuiu ao facto de ter havido muitas desistências da parte de candidatos da esquerda e da coligação presidencial para impedir a extrema-direita de aceder ao poder.

Outra afirmou que não tinha nenhuma dúvida de que a eleição desta noite “foi manipulada”.

“Fomos roubados, fomos roubados pela imprensa”, disse a senhora, que tinha uma bandeira de França na mão.

Pouco depois, as televisões revelaram que o ex-presidente socialista francês François Hollande tinha conseguido ser eleito deputado na Corrèze, onde disputava a eleição. Assim que a imagem de Hollande apareceu no ecrã, vários militantes começaram a assobiar e apupar.

Jordan Bardella e Marine Le Pen estão neste momento reunidos numa das salas do pavilhão de Chesnaye du Roi, não se sabendo ainda qual deles vai reagir ao resultado desta noite.