O Exército israelita anunciou hoje a morte de Taha Abu Ayadeh, identificado como comandante da unidade de elite do Hamas envolvido nos ataques do grupo palestiniano em 07 de outubro de 2023 em Israel.

Em comunicado, o Exército indicou que Taha Abu Ayadeh foi morto há uma semana num ataque em Khan Yunis, no sul da Faixa de Gaza.

É atribuído a este comandante da Força Nukhba, unidade de elite do braço armado do Hamas, as Brigadas al-Qassam, o ataque há 21 meses a um posto de abastecimento de combustível perto do kibutz Magen, junto da fronteira com o enclave palestiniano.

A imprensa de Israel divulgou imagens do ataque, captadas a partir das câmaras do posto de abastecimento, mostrando dois funcionários a procurar esconderijo enquanto os homens armados do Hamas invadiam as instalações.

A dupla ter-se-á escondido num frigorífico durante horas antes de ser resgatada.

O Exército israelita imputa também a Taha Abu Ayadeh operações perto da cidade de Khan Yunis nas últimas semanas, incluindo ataques contra os seus militares.

O Hamas ainda não se pronunciou sobre a alegada morte deste militar.

Este é o segundo comandante do Hamas cuja morte é anunciada por Israel este mês.

No início de julho, o Exército anunciou a morte de Ramzi Ramadan Abd Ali Saleh, o alegado líder da força naval do Hamas no norte do território.

“As Forças de Defesa de Israel e o Shin Bet [serviço de informações internas] continuarão a agir contra todos os terroristas que participaram no brutal massacre de 07 de outubro”, afirmou o Exército.

Esta data marca o início da guerra em curso na Faixa de Gaza, após um ataque sem precedentes do Hamas no sul de Israel, onde fez cerca de 1.200 mortos, na maioria civis, e mais de duas centenas de reféns.

A retaliação de Israel já provocou mais de 57 mil mortos, a destruição de quase todas as infraestruturas de Gaza e a deslocação forçada de centenas de milhares de pessoas.

