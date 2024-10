Os eurodeputados à esquerda do hemiciclo começaram hoje a cantar a música da resistência antifascista italiana “Bella Ciao” depois da intervenção de Viktor Orbán no Parlamento Europeu (PE), impedindo o início da intervenção da presidente da Comissão.

Depois da intervenção de Viktor Orbán no PE, em Estrasburgo (França), para apresentar as prioridades da presidência húngara do Conselho da União Europeia (UE), a presidente do parlamento, Roberta Metsola, anunciou que discursaria Ursula von der Leyen.