O Presidente russo, Vladimir Putin, saudou hoje a sinceridade do candidato republicano à Casa Branca, Donald Trump, sobre o fim do conflito na Ucrânia e disse que o futuro das relações com os Estados Unidos dependerá de Washington.

Em conferência de imprensa no final da cimeira dos BRICS, grupo das economias emergentes, na cidade russa de Kazan, Putin referiu que Trump expressou o seu desejo de fazer tudo para terminar a guerra na Ucrânia: “Parece-me que o está a dizer com sinceridade”, declarou o líder do Kremlin.

“Declarações deste tipo, seja qual for a sua origem, acolhemo-las, como é natural, favoravelmente”, acrescentou o Presidente russo.

Donald Trump, Presidente norte-americano entre 2017 a 2021 e novamente candidato republicano nas eleições presidenciais agendadas para 05 de novembro, afirmou repetidamente que iria resolver o conflito entre a Rússia e a Ucrânia “em 24 horas”, mas nunca explicou como o faria.

O político e magnata nova-iorquino tem sido crítico das somas avultadas de ajuda militar e financeira dos Estados Unidos ao Governo ucraniano e que Kiev e os seus aliados europeus receiam que sejam interrompidas caso o republicano vença as próximas eleições.

Vladimir Putin disse recentemente, em declarações que foram lidas como sarcásticas, que apoiava a candidata democrata e atual vice-presidente norte-americana, Kamala Harris, que assume uma política de continuidade em relação a Kiev.

Hoje em Kazan, após o final da cimeira dos BRICS, o bloco originalmente formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, mas entretanto alargado a mais países, o líder russo abordou ainda as relações com Washington após as eleições.

“O desenvolvimento das relações russo-americanas após as eleições dependerá dos Estados Unidos. Se eles estiverem abertos, nós também estaremos abertos. E se eles não quiserem, não precisamos de o fazer”, comentou na conferência de imprensa, antes de se reunir com o secretário-geral da ONU, António Guterres, o primeiro encontro entre ambos desde o início da invasão russa da Ucrânia, em fevereiro de 2022.