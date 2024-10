A candidata presidencial democrata, Kamala Harris, condenou hoje os comentários do seu rival republicano, Donald Trump, sobre as mulheres durante um dos seus comícios de campanha, qualificando-os de “muito insultuosos”.

Trump apresentou-se na quarta-feira, em Green Bay, no estado do Wisconsin, como um “protetor” das mulheres, assegurando que as protegeria “quer [elas] gostem ou não”.

Um outro comício de campanha do ex-presidente norte-americano, que decorreu na terça-feira em Madison Square Garden, em Nova Iorque, foi também alvo de controvérsia devido a uma piada racista do comediante Tony Hinchcliffe, após ter chamado a Porto Rico – uma ilha nas Caraíbas que é território dos Estados Unidos da América (EUA) - uma “ilha flutuante de lixo”.

Os habitantes da ilha não podem votar nas eleições norte-americanas, mas a vasta comunidade porto-riquenha que vive nos EUA pode.

O comentário de Tony Hinchcliffe causou especial ira, dada a importância eleitoral dos porto-riquenhos que vivem no estado da Pensilvânia e noutros estados essenciais para o resultado das eleições presidenciais do próximo dia 05 de novembro.

O Presidente norte-americano, Joe Biden, reagiu ao discurso, qualificando os apoiantes de Donald Trump de “lixo”, provocando uma nova polémica.

A vice-presidente demarcou-se dos comentários de Biden no seu primeiro encontro com a imprensa: “Discordo totalmente de qualquer crítica às pessoas com base em quem votam”, disse Harris.

O candidato republicano, que hoje redobrará os seus esforços eleitorais com um comício noutro estado importante, o Wisconsin, contrapôs que se a candidata democrata, Kamala Harris, chegar ao poder depois das eleições de 05 de novembro, os Estados Unidos passarão por uma depressão como a de 1929.