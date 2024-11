Espanha: Valência sob aviso vermelho por ameaça de novo temporal

A região espanhola de Valência foi colocada hoje sob alerta vermelho, enquanto novas tempestades em Málaga (sul) obrigaram cerca de 3.000 pessoas a abandonar as suas casas, além de causarem o encerramento de escolas e o cancelamento de comboios.

A Agência Estatal de Meteorologia (AEMET) elevou para o nível vermelho - risco extremo - o aviso de chuva na costa norte e sul da província de Valência desde as 21:00 de hoje até ao meio-dia de quinta-feira (menos uma hora em Lisboa).

Esta tarde, a população afetada pelas inundações causadas pela tempestade (conhecida localmente como DANA, ‘depressão isolada em níveis altos’) de 29 de outubro na província de Valência foi avisada sobre restrições ao tráfego de veículos privados.

No sul da província de Málaga, as ruas ficaram inundadas e os residentes nas imediações do rio Guadalhorce foram retirados das suas casas como medida preventiva.

As escolas de toda a província foram encerradas, assim como muitas lojas, e os comboios que circulavam entre Málaga e Madrid na linha ferroviária de alta velocidade AVE foram cancelados, mas não há registo de vítimas.

Estas novas tempestades surgem duas semanas após várias inundações terem assolado o leste de Espanha, causando a morte de mais de 220 pessoas e a destruição de casas e infraestruturas, sobretudo na região de Valência, que ainda está a recuperar dos efeitos da tempestade.

A AEMET também colocou Málaga sob alerta vermelho, afirmando que se tinham acumulado até 70 milímetros de chuva numa hora.

Partes da província de Tarragona, no leste do país, também foram afetadas por chuvas fortes e permaneceram sob alerta vermelho.

A previsão em Málaga atrasou o início da final da Taça Billie Jean King de ténis entre a Espanha e a Polónia, que estava marcada para hoje.

O sistema de tempestades que afeta Espanha é causado por ar quente que colide com ar frio estagnado e forma poderosas nuvens de chuva e os especialistas afirmam que os ciclos de secas e inundações estão a aumentar com as alterações climáticas.