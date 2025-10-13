MADEIRA Meteorologia
Dois mortos e um ferido em queda de avião nos Estados Unidos

    Avioneta despenhou-se a 80 quilómetros a sul de Boston. DR
13 Outubro 2025
18:44
Duas pessoas morreram hoje a bordo de uma avioneta que se despenhou-se ao longo de uma grande autoestrada no sudeste de Massachusetts, disseram autoridades norte-americanas.

Uma pessoa ficou ferida em terra, tendo sido levada para um hospital, acrescentaram.

Em vídeos captados por pessoas nos veículos que circulavam no local podia ver-se fumo na autoestrada proveniente de destroços dispersos e em chamas, avançou a agência de notícias Associated Press.

A autoestrada foi fechada nos dois sentidos perto do local do acidente em Dartmouth, uma cidade a cerca de 80 quilómetros a sul de Boston, indicou o Departamento de Transportes do estado.

A polícia de Massachusetts afirmou, em comunicado, não ter conhecimento de sobreviventes no avião. De acordo com a polícia, o aparelho podia estar a tentar aterrar no Aeroporto Regional de New Bedford.

No entanto, as autoridades disseram que aparentemente o piloto não forneceu ao aeroporto um plano de voo ou detalhes sobre os passageiros.

As autoridades referiram ainda que não serão divulgadas quaisquer informações sobre as pessoas a bordo, enquanto se aguarda a notificação dos familiares mais próximos.

Em comunicado, a Administração Federal de Aviação (FAA), que provavelmente assumirá a investigação, de acordo com a polícia federal, afirmou que não poderá responder às perguntas dos jornalistas devido à paralisação do governo federal, conhecida como ‘shutdown’.

