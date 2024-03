Desabamento em mina de carvão faz 12 mortos no sudoeste do Paquistão

Um túnel de uma mina de carvão desabou no sudoeste do Paquistão, causando a morte de 12 trabalhadores, disseram hoje as autoridades da província do Baluchistão.

Os mineiros ficaram presos a 244 metros de profundidade na noite de terça-feira, após uma explosão causada por gás numa mina gerida por uma empresa privada em Khost, no distrito de Harnai, a cerca de 200 quilómetros a leste da capital provincial Quetta.

”A operação de resgate foi concluída com a descoberta de 12 corpos. Dois corpos foram encontrados durante a noite e os outros 10 esta manhã”, disse o inspetor-chefe de minas do Baluchistão.

“O túnel desabou devido a uma explosão desencadeada pela acumulação de metano”, acrescentou Abdul Ghani Baloch.

O diretor-geral do departamento de Minas da província, Abdullah Shahwani, disse à agência de notícias France-Presse (AFP) que foi aberta uma investigação para determinar as causas exatas do acidente.

Outros oito mineiros, que também ficaram presos por várias horas depois de tentarem resgatar os colegas, foram salvos por uma equipa de resgate, alguns já inconscientes.

A operação de resgate foi realizada por membros do departamento de minas e da agência de gestão de desastres do Baluchistão.

O recém-eleito primeiro-ministro do Paquistão, Shehbaz Sharif, expressou, num comunicado, pesar pelas mortes.

As condições de trabalho, os padrões de segurança e a falta de formação adequada provocam acidentes e explosões que matam dezenas de trabalhadores todos os anos nas minas do Paquistão.

“Este acidente não é o primeiro e não será o último no Baluchistão”, disse à AFP o líder do sindicato dos mineiros da província, Lala Sultan.

“As medidas de segurança nas minas de carvão são praticamente ignoradas. Embora outras províncias tenham protocolos de segurança em vigor, no Baluchistão a segurança é completamente negligenciada”, acrescentou.

Apesar do perigo e dos baixos salários, dezenas de milhares de pessoas trabalham nas minas da província, onde o desemprego é mais elevado do que noutras partes do Paquistão.

O Baluchistão, uma província grande, pobre e escassamente povoada, é rica em hidrocarbonetos e minerais, mas a população queixa-se de ser marginalizada e de não beneficiar dos seus recursos naturais.

O descontentamento tem feito com que a província seja há muito tempo palco de violência étnica, sectária e separatista.

A mais recente vaga de violência incluiu ataques contra escritórios de candidatos políticos que causaram pelo menos 26 mortos e 49 feridos a 07 de fevereiro, um dia antes das eleições presidenciais no Paquistão.