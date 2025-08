Os congressistas estaduais democratas do Texas boicotaram hoje a votação do novo mapa de distritos eleitorais do estado, numa disputa com os republicanos que pretendem assegurar mais lugares para o seu partido em Washington nas intercalares de 2026.

A votação do novo mapa falhou por falta de quórum após dezenas de congressistas democratas da Câmara de Representantes estadual, dominada pelos republicanos, abandonarem o estado, apesar de uma ameaça do governador republicano, Greg Abbott, de lhes retirar os seus lugares se o fizessem.

A revolta dos democratas no congresso do Texas — muitos dos quais fugiram no domingo para o Illinois ou Nova Iorque — e a ameaça de Abbott intensificaram uma disputa crescente, após os republicanos avançarem com uma alteração dos distritos que, segundo a agência AP, aumenta a possibilidade de elegerem mais cinco membros do Congresso em Washington, em circunscrições onde têm ganho candidatos democratas.

A indignação estende-se a diversos governadores democratas que anunciaram que, em retaliação, estão a considerar a possibilidade de redesenhar os mapas eleitorais dos seus próprios estados.

Apesar de os democratas não lhe reconhecerem poderes para tal, o governador Greg Abbott afirmou que começará hoje mesmo a tentar destituir os deputados democratas, se não regressarem ao estado.

Abbott sugeriu, sem apresentar provas, que alguns legisladores democratas que abandonaram o estado “perderam os seus lugares” e podem ter cometido crimes graves.

Os cinco lugares adicionais no Texas nas intercalares de 2026 aumentariam as hipóteses de os republicanos preservarem a sua atual pequena maioria na Câmara dos Representantes em Washington, algo que não conseguiram fazer nas de 2018, durante a primeira presidência de Donald Trump.

No Texas, os republicanos detêm atualmente 25 dos 38 lugares.

Numa entrevista à Fox News, Abbott defendeu que o Supremo Tribunal norte-americano determinou que “não há nada de ilegal” em moldar distritos em benefício de um partido maioritário.

Chegou mesmo a reconhecer abertamente que o que está em causa é uma prática conhecida como “gerrymandering”, antes de se corrigir e dizer que o Texas está a “estabelecer limites”.

A governadora de Nova Iorque, Kathy Hochul, compareceu hoje ao lado dos democratas do Texas e defendeu que a sua causa deveria ser nacional.

“Não vamos tolerar que a nossa democracia seja saqueada num moderno ‘assalto à diligência’ por um bando de ‘cowboys’ delinquentes”, disse Hochul, ladeada por vários dos legisladores que abandonaram o Texas.

“Se os republicanos estão dispostos a reescrever as regras para darem vantagem a si próprios, então não nos deixam escolha: precisamos de fazer o mesmo. É preciso combater fogo com fogo”, adiantou.

