Os negociadores do bloco conservador que venceu as recentes eleições alemãs, CDU/CSU, e os social-democratas iniciaram hoje negociações tendo em vista uma coligação de Governo.

O líder do partido CDU, Friedrich Merz, que lidera a oposição desde 2021, venceu as eleições de domingo, nas quais o partido de extrema-direita e anti-imigração Alternativa para a Alemanha (AfD) ficou em segundo lugar, obrigando o candidato a chanceler a negociar uma coligação com os social-democratas do SPD do chefe de Governo cessante, Olaf Scholz.

Se o bloco CDU/CSU conseguir um entendimento com o SPD, conseguirá 328 lugares no Parlamento recém-eleito de 630 lugares.

Numa breve declaração após a primeira ronda de negociações, que se realizou hoje, as duas partes informaram que as discussões se iniciaram “numa atmosfera aberta e construtiva”.

Uma segunda ronda será realizada na próxima semana, embora ainda não se conheça a data para essas conversações.

Os potenciais parceiros de coligação terão de conciliar propostas contrastantes para revitalizar a economia e para conter a imigração ilegal — uma questão que Merz defendeu durante a campanha eleitoral.

Merz já tinha dito que espera fechar um acordo de coligação até à Páscoa, mas diversos analistas consideram que este é um prazo otimista.

Não há um prazo legal para formar Governo e o histórico na Alemanha aponta para períodos de negociação mais alargados.

Após a eleição de 2017, foram necessários quase seis meses para que os deputados alemães elegessem a chanceler Angela Merkel para o seu quarto e último mandato.