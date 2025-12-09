MADEIRA Meteorologia
Chefes de Estado e outros convidados começam a chegar a Oslo (com fotos)

    Ana Corina Sosa, filha de Maria Corina Machado, à chegada a Oslo. LISE ASERUD / EPA
    Antigo candidato presidencial, Edmondo Gonzales, marca presença. LISE ASERUD / EPA
    Medidas de segurança junto ao Grand Hotel, em Oslo, onde começa a chegar os convidados. LISE ASERUD / EPA
    O diretor do Instituto Nobel, Kristian Berg Harpviken. LISE ASERUD / EPA
    A primeira dama do Panamá, Maricel de Mulino. Cornelius Poppe / EPA
    Corina Machado chegou a dizer que se não fosse à entrega do prémio, o Presidente do Panamá Jose Raul Mulino poderia ser um dos seus representantes. Cornelius Poppe / EPA
    Magalli Meda colaboradora de Maria Corina Machado. CORNELIUS POPPE / EPA
    O Presidente da Argentina, Javier Milei, à chegada ao Grand Hotel Oslo, ontem. CORNELIUS POPPE / EPA
Iolanda Chaves

Jornalista

Lusa

Mundo
Data de publicação
09 Dezembro 2025
18:00
Comentários

A entrega do Prémio Nobel a Maria Corina Machado acontece esta quarta-feira, dia 10, em Oslo, sob fortes medidas de segurança.

Segunda-feira começaram a chegar os primeiros convidados, entre Chefes de Estado, familiares e colaboradores da galardoada.

Maria Corina Machado, de 58 anos, foi galardoada com o Prémio Nobel da Paz em 10 de outubro, pelo trabalho na promoção dos direitos democráticos do povo venezuelano e a sua luta por uma transição justa.

Em 2024, Maria Corina Machado foi impedida de concorrer às eleições presidenciais, nas quais o então presidente Nicolás Maduro foi reeleito, apesar dos protestos da oposição.

Os Estados Unidos da América e grande parte da comunidade internacional não reconheceram o resultado eleitoral.

O diretor do Instituto Nobel Norueguês confirmou no sábado que María Corina Machado vai viajar para Oslo para receber o Prémio Nobel da Paz.

Em novembro, o procurador-geral da Venezuela disse à AFP que Maria Corina Machado seria considerada uma fugitiva caso abandonasse o país para receber o prémio.

