Chefes de Estado e outros convidados começam a chegar a Oslo (com fotos)

A entrega do Prémio Nobel a Maria Corina Machado acontece esta quarta-feira, dia 10, em Oslo, sob fortes medidas de segurança.
Segunda-feira começaram a chegar os primeiros convidados, entre Chefes de Estado, familiares e colaboradores da galardoada.
Maria Corina Machado, de 58 anos, foi galardoada com o Prémio Nobel da Paz em 10 de outubro, pelo trabalho na promoção dos direitos democráticos do povo venezuelano e a sua luta por uma transição justa.
Em 2024, Maria Corina Machado foi impedida de concorrer às eleições presidenciais, nas quais o então presidente Nicolás Maduro foi reeleito, apesar dos protestos da oposição.
Os Estados Unidos da América e grande parte da comunidade internacional não reconheceram o resultado eleitoral.
O diretor do Instituto Nobel Norueguês confirmou no sábado que María Corina Machado vai viajar para Oslo para receber o Prémio Nobel da Paz.
Em novembro, o procurador-geral da Venezuela disse à AFP que Maria Corina Machado seria considerada uma fugitiva caso abandonasse o país para receber o prémio.
