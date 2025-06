A polícia federal de imigração fez uma detenção espetacular em Nova Iorque, algemando um pleno tribunal um candidato democrata à autarquia que tinha ido ajudar imigrantes ameaçados de expulsão, indicaram testemunhas.

As imagens divulgadas por testemunhas e meios dos EUA mostram Brad Lander, que também é o diretor financeiro da edilidade, vestido com fato e gravata, detido à força e algemado por agentes da polícia de fronteiras (ICE, na sigla em Inglês), em tribunal, no sul de Manhattan.

“Os senhores não podem deter um cidadão [norte-]americano”, disse Lander aos agentes, alguns dos quais tinham a cara tapada, segundo vários vídeos.

A procuradora-geral estadual, Letitia James, considerou “profundamente inaceitável” a detenção de Lander. “Deter Lander pelo simples facto de ter defendido imigrantes e os seus direitos cívicos constitui um abuso de poder chocante”, disse, em comunicado.

Nas semanas recentes, o ICE multiplicou as detenções de imigrantes ditos ‘clandestinos’ ou solicitadores de asilo logo à saída das suas audiências no tribunal da imigração.

Desde que regressou à Casa Branca, Donald Trump multiplicou as iniciativas para expulsar o máximo de pessoas indocumentadas, para facilitar as expulsões, anulando regras federais que impediam os policias de acederem a zonas como tribunais.

O Partido Democrata opõe-se a estas mudanças.

Brad Lander tinha-se dirigido ao tribunal de imigração no sul de Manhattan para acompanhar um imigrante ameaçado de expulsão, reclamando à polícia “ver o mandado de detenção” deste imigrante.

Lander está a disputar as primárias do Partido Democrata para escolher o candidato à autarquia nova-iorquina, em que surge na terceira posição, depois do antigo governador estadual Andrew Cuomo e do candidato surpresa Zohran Mamdani, que criticaram fortemente a sua detenção.