A companhia aérea britânica British Airways cancelou hoje as suas rotas de Londres para Doha (Catar) o Dubai (Emiratos Árabes Unidos), após o ataque dos Estados Unidos a instalações nucleares do Irão.

“Como resultado dos recentes acontecimentos, ajustámos o nosso horário de voos para salvaguardar a segurança dos nossos clientes e funcionários, que é sempre a nossa prioridade”, disse um porta-voz da companhia aérea em comunicado enviado à EFE.

Neste momento, os voos cancelados incluem todas as viagens programadas para partir do aeroporto de Heathrow, em Londres, este domingo, e os seus voos de regresso.

O porta-voz da companhia aérea acrescentou que está a monitorizar a situação e “a contactar os clientes para os informar das opções possíveis à medida que esta situação se desenvolve”.

Como contrapartida, a British Airways está a oferecer uma política de reserva flexível aos clientes que reservaram serviços para Doha e Dubai entre hoje e 24 de junho, que poderão alterar gratuitamente o seu bilhete para um voo posterior até 06 de julho.

De acordo com os meios de comunicação britânicos, a medida surge depois de um voo da British Airways de Londres para o Dubai ter sido desviado para Zurique (Suíça) no passado sábado à noite.

O Boeing 787 Dreamliner do voo BA109 partiu do Reino Unido às 20:53 locais e mudou a sua trajetória em direção à Suíça pouco depois de entrar no espaço aéreo da Arábia Saudita, segundo o ‘site’ de monitorização de voos Flightradar24.

A escalada do conflito no Médio Oriente, após mais de uma semana de ataques aéreos cruzados entre Israel e o Irão, intensificou-se ontem à noite depois de os Estados Unidos terem bombardeado as três principais instalações nucleares do país persa, num ataque ao qual Teerão prometeu uma resposta de “consequências duradouras.