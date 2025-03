Sendo uma corretora moderna, que disponibiliza múltiplos mercados e ferramentas de negociação, a Margex quer agora premiar os novos registos de conta. Como tal, esta plataforma premiada está a oferecer 20% de bónus para todos os primeiros depósitos, até 100 dólares.

Ao usar-se o código de bónus “MARGEXBONUS”, a oferta será automaticamente creditada no saldo de bónus do seu trader ou investidor. A partir daí, existirá um crédito que será descontado nos custos de transações. Ou seja, durante um período, graças ao bónus de boas-vindas da Margex, será possível negociar centenas de criptomoedas, com alavancagem e outras ferramentas de negociação de forma quase gratuita!

Como usar o Código para reclamar o Bónus Margex?

Desde logo, para conseguir reclamar esta oferta limitada do bónus de boas-vindas da corretora Margex, deverá seguir os seguintes passos:

Etapa 1: Criar uma Conta na Margex

Aceda ao site oficial da Margex e clique em “Registar-se” no canto superior direito. Insira o seu e-mail e crie uma senha segura. Depois, verifique a conta com o código enviado para o e-mail.

Etapa 2: Realizar o Depósito Inicial

De seguida, para ativar a oferta, faça um depósito mínimo de US$100. Vá até “Carteira” no menu superior e clique em “Depositar”. Aqui, poderá escolher entre várias criptomoedas, como Bitcoin, Tether ou Ethereum, ou usar um cartão Visa ou MasterCard.

Passo 3: Ativar o Código Promocional

Após o depósito, insira o código “MARGEXBONUS” na secção “Promo Code” e confirme. A ativação do bónus depende de um depósito válido.

Passo final: Aproveitar o Bónus de Depósito

Com o depósito e bónus ativados, receba 20% do valor depositado como bónus. De seguida, acompanhe o saldo disponível na sua carteira. Lembre-se que as taxas de trading serão descontadas do bónus, mas isso permite operar com comissões mais baixas.

Como o bónus Margex é uma vantagem no Trading de Criptomoedas?