Um avião comercial, com 64 pessoas a bordo, colidiu com um helicóptero militar, com três soldados a bordo, junto ao aeroporto da capital dos Estados Unidos, Washington e caiu no rio Potomac, disseram as autoridades.

A companhia aérea American Airlines confirmou em comunicado que um avião da subsidiária regional PSA transportava 60 passageiros e quatro tripulantes, depois de deslocar de Wichita, no estado de Kansas, no centro dos EUA.

O Departamento de Defesa dos Estados Unidos disse que três militares seguiam a bordo do helicóptero Sikorsky H-60 que colidiu com o avião, algo que descreveu, num comunicado, como um acidente.

A colisão aconteceu por volta das 21:00 (01:00 de hoje em Lisboa), quando o avião se aproximava do aeroporto de Washington, disse a Administração Federal de Aviação.

O aeroporto da capital dos Estados Unidos, Washington, suspendeu todos os voos pelo menos até às 05:00 de sexta-feira (10:00 em Lisboa).

“Todas as descolagens e aterragens (...) foram suspensas. O pessoal de emergência está a responder a um incidente aéreo na apista. O terminal permanece aberto”, disse o aeroporto, na quarta-feira, numa mensagem na rede social X.

Os bombeiros e os serviços de emergência médica de Washington disseram que o avião caiu perto do aeroporto e caiu no rio Potomac.

“Uma operação de busca e salvamento envolvendo várias agências está em curso no rio Potomac após um acidente de avião”, escreveu a polícia da capital norte-americana, também na X.

Barcos insufláveis de resgate estavam a ser lançados no Potomac a partir de um ponto próximo do aeroporto, ao longo da autoestrada George Washington, a norte do aeroporto.

A secretária da Segurança Interna, Kristi Noem, disse na rede social X que as autoridades estão a mobilizar “todos os recursos disponíveis da Guarda Costeira dos EUA para os esforços de busca e salvamento” e sublinhou que estão a “acompanhar ativamente a situação” e preparados para apoiar o pessoal de emergência local.

“Posso confirmar que o Presidente [Donald] Trump foi informado sobre esta situação. Tragicamente, parece que um helicóptero militar colidiu com uma aeronave regional”, disse a porta-voz da presidência, Karoline Leavitt à televisão Fox News.

“Só posso dizer que os pensamentos e orações de toda a administração Trump estão com todos os envolvidos e pedimos ao público nesta área que se mantenha vigilante sobre as orientações da polícia e que lhes permita fazer o seu trabalho”, concluiu Leavitt.

“Deus os abençoe”, disse, pouco depois, Trump, em comunicado, dizendo que tinha sido “totalmente informado do terrível acidente”.