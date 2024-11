O avião do grupo logístico alemão DHL que se despenhou na madrugada de hoje perto de Vilnius, na Lituânia, causando a morte a uma pessoa, estava a fazer uma “aterragem de emergência”, informou a empresa num comunicado.

A causa do incidente que levou à aterragem forçada é atualmente desconhecida e “já está em curso uma investigação”, acrescentou a DHL.

As autoridades que abriram a investigação não descartam qualquer motivo para o acidente, incluindo um ato de terrorismo.

O acidente ocorreu por volta das 03:30, no horário local (01:30 em Lisboa), envolvendo um avião Swiftair, operado por um parceiro da DHL, que vinha do aeroporto de Leipzig, na Alemanha, com quatro pessoas a bordo, segundo a empresa.

“O avião deveria ter aterrado no aeroporto de Vilnius e caiu a poucos quilómetros do aeroporto”, disse aos jornalistas Renatas Pozela, chefe do serviço de bombeiros e resgate, acrescentando que um dos quatro tripulantes foi encontrado morto.

“Todos os quatro tripulantes foram encontrados. Infelizmente, um deles foi declarado morto”, disse Pozela.

“É prematuro associar [o acidente] a qualquer coisa”, disse Darius Jauniskis, chefe dos serviços de informação lituanos, à imprensa.

“Estamos a trabalhar com os nossos parceiros estrangeiros para obter todas as informações possíveis”, acrescentou Jauniskis.

No início de novembro, várias pessoas foram detidas na Lituânia e na Polónia no caso dos pacotes incendiários enviados de avião para vários países europeus, cujos vestígios poderiam, segundo as autoridades, levar à Rússia.

No acidente de hoje, que foi seguido de incêndio, uma habitação foi atingida e ardeu. As autoridades especificaram que todos os residentes foram retirados em segurança.

Um fotógrafo da AFP presente no local pôde ver os destroços da aeronave e da casa, bem como dezenas de pacotes espalhados pelo solo.