Um avião da companhia espanhola Iberia, que voava entre Madrid e Paris, teve de regressar ao Aeroporto Adolfo Suárez Madrid-Barajas na tarde de domingo, depois de chocar com uma ave de grande porte.

O regresso de emergência aconteceu poucos minutos após a descolagem e tanto os passageiros como os tripulantes saíram ilesos, disseram fontes da companhia aérea e do controlo de tráfego aéreo.

“De acordo com os protocolos de segurança estabelecidos para estas situações, o comandante solicitou autorização para regressar ao aeroporto de origem, onde o avião aterrou em segurança”, acrescentaram as mesmas fontes.

O incidente aconteceu por volta das 18:30 de domingo (17:30 em Lisboa), quando a tripulação do voo comunicou ao controlo de tráfego aéreo a colisão com uma ave, que provocou danos visíveis no cone frontal do avião, de acordo com imagens partilhadas nas redes sociais.

Componentes eletrónicos importantes, como o radar meteorológico, estão localizados no cone frontal do aparelho.

Após o alerta, o protocolo de segurança aérea foi ativado e o voo recebeu prioridade para aterrar, tendo sido direcionado para a pista, onde já estavam mobilizados os serviços de emergência do aeroporto. A aterragem decorreu sem incidentes.