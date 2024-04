Pelo menos três pessoas morreram ontem e outra ficou ferida na sequência de uma avalanche em Zermatt, uma das estâncias de esqui e montanhismo mais populares da Suíça, adiantou a polícia do cantão de Valais.

“Avalanche de Riffelberg - (...) o evento resultou em três mortos e um ferido. As buscas foram suspensas esta noite”, referiu a polícia, numa mensagem na rede social X.

O grande deslizamento de neve, de acordo com as imagens de vídeo transmitidas no X, ocorreu no início da tarde na área fora de pista de Riffelberg, no município de Zermatt.

Para o local foram destacados meios de socorro significativos, incluindo aéreos, para tentar ajudar as vítimas, noticiou a agência France-Presse (AFP).

Fortes nevões e ventos muito fortes levaram as autoridades a alertar para um risco significativo de avalanches nas regiões alpinas do sul da Suíça.

Nesta segunda-feira de Páscoa, o perigo era grande em certas partes do cantão dos Grisões e Valais.

“Avalanches espontâneas muito grandes, e às vezes extremamente grandes, são esperadas”, indicou o Instituto para o Estudo de Neve e Avalanches (SLF).

Até agora neste inverno 14 pessoas, a maioria destas esquiadores de fundo, tinham morrido em avalanches na Suíça, em 12 acidentes distintos, segundo dados do SLF publicados em 27 de março.

Zermatt, aos pés do Matterhorn e perto da fronteira com a Itália, é um dos destinos turísticos mais populares da Suíça.