Pelo menos 13 pessoas ficaram hoje feridas num atropelamento múltiplo no exterior do estádio onde se disputa o jogo da liga espanhola de futebol entre o Barcelona e o rival catalão Espanyol, informaram as autoridades.

As primeiras informações dos meios de comunicação social espanhóis referem que o condutor do automóvel em causa terá perdido o controlo do veículo e atropelado dezenas de peões, não havendo indícios de ter-se tratado de um ataque deliberado.

O Sistema de Emergências Médicas da Generalitat de Catalunya, citado pela EFE, contabilizou quatro feridos de baixa gravidade e nove feridos ligeiros atendidos.

O serviço activou dez unidades terrestres para atender os afectados pelo atropelamento múltiplo.

Fonte policial indicou à EFE ter-se tratado de um acidente.

A polícia regional da Catalunha acrescentou numa mensagem no X que o incidente não representava qualquer perigo para as pessoas no interior do estádio.

O estádio de Cornellà anunciou aos milhares de espectadores nas bancadas não haver feridos graves.

O incidente deu-se no início do jogo do Barcelona contra o Espanyol, que foi brevemente interrompido aos 8 minutos.

Em caso de vitória, o Barcelona sentenciará hoje a seu favor a disputa pelo campeonato espanhol.