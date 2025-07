Uma centena de pessoas encapuzadas e armadas dispararam contra veículos em Limoges, no centro de França, durante confrontos noturnos com a polícia que causaram ferimentos em dez polícias, informaram hoje as autoridades.

Os confrontos ocorreram cerca da 01h00 locais (meia-noite em Lisboa), perto de um bairro operário de Limoges, onde cerca de cem pessoas bloquearam uma estrada principal e atacaram veículos, “principalmente com morteiros”, segundo a prefeitura.

“Havia entre 100 e 150 indivíduos encapuzados, armados com cocktails Molotov, morteiros, pedras, barras de ferro e bastões de basebol”, disse Laurent Nadeau, secretário departamental da polícia.

As autoridades dispararam balas de borracha e gás lacrimogéneo durante os confrontos, que terminaram três horas depois, segundo a mesma fonte.

“É uma guerrilha urbana”, declarou o presidente da câmara da cidade, Émile Roger Lombertie.

“As coisas estão a explodir neste bairro há quatro, cinco anos. Para mim, há um perigo”, acrescentou, salientando que se trata de um “bairro muito pobre” que se tornou numa “zona sem lei”.

Nove dos dez polícias feridos sofreram danos nos ouvidos por causa dos morteiros e um ficou ferido numa mão, segundo o Ministério Público de Limoges, que abriu uma investigação ao caso.

A noite de confrontos seguiu-se a outros atos de violência na mesma zona na noite de 14 de julho, feriado nacional em França.

O Ministério do Interior anunciou o envio de uma companhia de polícias antimotim para manter a ordem na cidade.