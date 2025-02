Um ataque de um ‘drone’ israelita em Rafah, no sul da Faixa de Gaza, matou hoje um jovem palestiniano de 18 anos, apesar do cessar-fogo ainda em vigor no território, noticiou a agência palestiniana Wafa.

Também dois pescadores locais ficaram feridos em bombardeamentos de navios israelitas ao largo da costa da cidade de Gaza.

O exército israelita disse à agência espanhola EFE que estava a verificar as informações.

Desde 19 de janeiro, data em que entrou em vigor o acordo de cessar-fogo, cerca de 50 habitantes de Gaza foram mortos em ataques das tropas israelitas, que continuam a ter uma grande presença no enclave.

O exército israelita justificou as mortes com o argumento de se tratar de suspeitos que representavam uma ameaça.

A primeira fase do acordo de 42 dias termina no sábado.

Na primeira fase, o grupo radical Hamas que controla Gaza entregou 33 reféns, oito dos quais mortos, em troca da libertação de milhares de prisioneiros palestinianos por parte de Israel.

O futuro da segunda fase, que deverá começar no domingo, continua a ser incerto.

A única informação disponível é que duas delegações de Israel e do Qatar chegaram ao Cairo na quinta-feira para “concluir as negociações relacionadas com um cessar-fogo na Faixa de Gaza”, informou o Serviço de Informação do Estado do Egito.

O Governo israelita avisou na quinta-feira que não retirará as tropas do estratégico corredor de Filadélfia, a linha divisória entre Gaza e o Egito, um compromisso que faz parte da segunda fase do acordo, segundo o texto a que a EFE teve acesso.

As negociações entre o Hamas e Israel têm sido mediadas pelo Qatar, Arábia Saudita e Egito.

O cessar-fogo em vigor desde 19 de janeiro interrompeu 15 meses de combates na Faixa de Gaza, no âmbito da ofensiva lançada por Israel depois de ter sofrido um ataque do Hamas no seu território em 07 de outubro de 2023.

Dos 251 reféns sequestrados pelo Hamas durante o ataque em Israel, 62 continuam detidos em Gaza, incluindo 35 mortos, segundo o exército israelita.

No ataque sem precedentes, os militantes do Hamas e de outros grupos radicais mataram também cerca de 1.200 pessoas, segundo as autoridades israelitas.

A retaliação israelita fez mais de 48.300 mortos em Gaza, de acordo com o Hamas.