As autoridades venezuelanas apreenderam um carregamento de 156 peças de armas de guerra e mais de 6.000 cartuchos de munições de diferentes calibres, anunciou um responsável da segurança do país.

“Com o trabalho dos nossos agentes de segurança pública, apreendemos um importante carregamento de armas de fogo”, anunciou o vice-presidente setorial para a Segurança Pública e a Paz, almirante chefe Remígio Ceballos Ichaso.

O arsenal, segundo o Ministério do Interior, Justiça e Paz da Venezuela (MIJ), poderia ser usado para realizar ações violentas contra venezuelanos e foi detetado no sábado pela Polícia Nacional Bolivariana, na avenida Presidente Medina de Caracas.

Na rede social X, antigo Twitter, o MIJ publicou um vídeo do material confiscado pelas autoridades que estaria a ser transportado numa caixa de madeira com fundo duplo, na parte inferior, onde foram colocadas as peças.

A caixa continha, na parte superior, várias ferramentas, cujo tipo não foi precisado, tendo ainda sido apreendidos dois coletes à prova de bala, um capacete antimotim e um computador portátil, segundo o MIJ.

As peças de armas de guerra foram localizadas “numa empresa de transporte, dos EUA para a Venezuela”, tendo sido detidos três indivíduos do sexo masculino.

“As investigações identificaram um colaborador, Maurício Andrade Santa María, venezuelano, militar ativo nos Estados Unidos. Também um operador logístico, Giancarlos Michel Ramírez”, explica o MIJ na mensagem em vídeo.