África do Sul: Nevão inclemente fustigou província de Kwazulu-Natal (com vídeo e fotos)

Após as boas-vindas à Primavera, eis que surge um clima invernoso e inclemente que, abruptamente, se abateu sobre a África do Sul durante três dias, fustigando em particular a província de Kwazulu-Natal.

Não é incomum serem registadas frentes frias nesta época do ano, que geralmente ocorrem em temporadas de transição, entre meses de setembro e outubro. Mas desta vez, a queda da temperatura foi abrupta e significativa.

Várias autoestradas ficaram intransitáveis devido à intensa queda de neve, obrigando as equipas de gestão de desastres a trabalharem até à exaustão e em condições de risco e sob uma forte pressão para prestar assistência e resgatar utentes presos nas vias, onde se encontravam atolados e imobilizados devido ao nevão e expostos a temperaturas extremamente baixas.

A autoestrada N3, que liga Joanesburgo a Durban, foi gravemente afetada por este cenário e vários trechos foram encerrados e até rotas alternativas evidenciaram-se intransitáveis.